فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ريال مدريد يتوهج في أنفيلد ونابولي يتغلب على آينتراخت

ميزة جديدة من إنستغرام.. تعرف عليها!

قرار جديد لمجلس إدارة نادي شباب رفح

"نتنياهو" يماطل في الرد على التماس ضد تعيين "بن غفير"

هل حسم شباب جباليا هوية مدربه الجديد ؟

مقاومون يستهدفون طائرات استطلاع إسرائيلية في طوباس

قتيلان بشجار عائلي في قلقيلية وإطلاق نار يستهدف مركز شرطة غرب جنين

إصابة ضابطين في إطلاق نار على مركز شرطة بجنين

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

إلى أي مدى سيصل الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي؟

ميزة جديدة من إنستغرام.. تعرف عليها!

22 فبراير 2023 . الساعة 00:21 بتوقيت القدس
...
تطبيق انستغرام

أعلنت شركة "ميتا" المسؤولة عن شبكة "إنستغرام" عن إطلاق ميزة جديدة في الشبكة قد تنال إعجاب الكثير من المستخدمين.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الشركة، مارك زوكربيرغ "إن ميزة القنوات أو Channels الجديدة تسمح لصناع المحتوى على إنستغرام بمشاركة الرسائل العامة بين شخص وآخر والتفاعل مباشرة مع متابعيهم، وتدعم هذه الميزة مختلف أنواع المحتوى مثل النصوص والصور واستطلاعات الرأي وردود الفعل وغيرها".

والنشر عبر الميزة الجديدة سيكون مقتصرا على منشئي "القنوات" من صناع المحتوى على "إنستغرام" فقط، وسيسمح لمتابعي هذه القنوات بالرد على المحتوى والتفاعل مع المنشورات أو استطلاعات الرأي، وفقا لموقع TechCrunch.

كما أشار مارك زوكربيرغ إلى أن " Channels" في إنستغرام ستحصل على ميزات إضافية في المستقبل، ومن المفترض أن تطرح هذه الخدمة في تطبيقات Messenger و Facebook في الأشهر المقبلة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة طرحت بصورة تجريبية لعدد من الحسابات على "إنستغرام" حاليا، ومن المفترض أن تصل إلى عدد أكبر من المستخدمين مستقبلا.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#فيسبوك #تطبيق #تكنولوجيا #محتوى #انستغرام #مارك زوكربيرغ #ميتا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة