قرار جديد لمجلس إدارة نادي شباب رفح

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي شباب رفح الرياضي إعادة هيكلة قطاع الناشئين بالنادي في إطار مساعيه الدائمة لتطويره.

وجاء قرار مجلس الإدارة بناء على تقييم المرحلة الماضية في عمل فرق الناشئين، حيث وضعت إدارة النادي بالتعاون مع المشرف على فرق الناشئين خطة عمل جديدة.

وأوضح شباب رفح أنه سيتم الإعتماد على أبناء النادي والقدامى في خطة العمل، التي تستهدف استكشاف المواهب وتطويرها بما يتناسب مع الفئات العمرية.

وكلف مجلس الإدارة إبراهيم غازي الغريب ومحمود قشطة إداريين لقطاع الناشئين، بالإضافة إلى تعيين عدد من المدربين وتوزيعهم على جميع الفئات العمرية كالتالى :

_عبد العزيز البهداري، ومحمد قشطة، وباسل الصباحين مدربين لفئات (2004/2005/2006)



_ محمد قشطة، ورائد العويسي، ورمزي الشخريت، مدربين لفئات (2008/2007).



_ بسام قشطة، ومحمود الخطيب، وعبد الرحمن غانم، مدربين لفئة (2009_2010).



_ محمد أبو دان، وراجي عاشور لفئة (2011).