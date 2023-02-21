هل حسم شباب جباليا هوية مدربه الجديد ؟

غزة / مؤمن الكحلوت:

يعقد مجلس إدارة نادي شباب جباليا اجتماعاً هاماً مساء الأربعاء، لحسم ملف هوية المدرب الجديد خلفاً للمستقيل أحمد عبد الهادي.

ويتجه المجلس لقبول استقالة المدرب عبد الهادي وتوجيه الشكر له، على الفترة التي قضاها مع النادي على مدار السنوات الماضية.

وحقق عبد الهادي نتائج جيدة على مدار 3 مواسم قضاها مع الفريق، وأنقذه من الهبوط الموسم الماضي، لكن الفريق تعرض لـ5 هزائم متتالية، ولم يظهر بشكل جيد في مرحلة الإياب الموسم الحالي.

ويضع المجلس عدة خيارات أمامه لمناقشتها، من بينها تكليف المدرب المساعد عماد الغرباوي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وهو القرار الأرجح الذي سيتم اتخاذه، أو البحث التعاقد مع مدرب جديد وهو أمر مستبعد في الوقت الراهن، وتأجيل ذلك حتى نهاية الموسم.

ويقود الغرباوي تدريب الفريق اليوم، رفقة مدرب حراس المرمى يوسف السلطان، تحضيراً لمباراة الفريق القادمة أمام الهلال في الجولة 20 من بطولة الدوري الممتاز.