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3 قتلى في شجار عائلي في بلدة جيوس بقلقيلية

21 فبراير 2023 . الساعة 22:50 بتوقيت القدس
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قُتل 3 مواطنين وأُصيب عدد آخر بجراح متفاوتة في شجار عائلي وقع في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة مساء أمس الثلاثاء. 

وقال الناطق باسم الشرطة برام الله لؤي ارزيقات في تصريح صحفي إن أجهزة أمن السلطة توجّهت إلى البلدة للسيطرة على الأحداث.

وأوردت مصادر محلية أن قتيلَين اسمهما ليث خالد ويزن اسليم.

وأُعلن حظر التجوال في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية؛ لمحاولة السيطرة على الشجار العائلي المستمر.

من ناحيتها أعلنت مديرية التربية والتعليم في قلقيلية، إغلاق مدارس بلدة جيوس اليوم الأربعاء بسبب الأحداث التي وقعت في البلدة مساء اليوم.

وفي السياق، أعلن ارزيقات أن مجهولين أطلقوا النار تجاه مركز شرطة اليامون غرب جنين ما أدّى لإصابة اثنين من ضباط  المركز بإصابات وُصفت بالمتوسطة وتعزيزات أمنية تتوجّه للبلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قلقيلية #شجار عائلي #بلدة جيوس

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