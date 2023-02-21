قتيلان بشجار عائلي في قلقيلية وإطلاق نار يستهدف مركز شرطة غرب جنين

قتل شابان وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة في شجار عائلي وقع في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الشرطة برام الله لؤي ارزيقات في تصريح صحفي إن أجهزة أمن السلطة توجهت إلى البلدة للسيطرة على الأحداث.

وأوردت مصادر محلية أن القتيلان هما ليث خالد ويزن اسليم وقُتلا بالرصاص على خلفية الشجار العائلي في بلدة جيوس.

وأُعلن حظر التجوال في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية؛ لمحاولة السيطرة على الشجار العائلي المستمر، والذي خلّف قتيلين وعدة إصابات.

من ناحيتها أعلنت مديرية التربية والتعليم في قلقيلية، إغلاق مدارس بلدة جيوس غدًا الأربعاء بسبب الأحداث التي وقعت في البلدة مساء اليوم.

وفي السياق، أعلن ارزيقات أن مجهولين أطلقوا النار تجاه مركز شرطة اليامون غرب جنين ما أدى لإصابة اثنين من ضباط المركز باصابات وصفت بالمتوسطة وتعزيزات أمنية تتوجه للبلدة

المصدر / فلسطين أون لاين