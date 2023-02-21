بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، والتي تأتي على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الستة عشر من التشامبيونزليج.

مباراة ليفربول وريال مدريد تبدأ مع حلول الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت جرينتش.

ليفربول يحتاج في مباراة الليلة للفوز، خاصة أنه سيذهب إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد أسبوعين من الآن، وهذه الرحلة ستكون صعبة للغاية لأن الفريق الملكي يمارس هوايته في إسقاط المنافسين على ملعبه ولا يخسر بسهولة.

نجح ليفربول في استعادة الثقة من جديد في المباريات الأخيرة، فنجح في تحقيق الانتصار على إيفرتون بهدفين دون رد، ثم التفوق على نيوكاسل يونايتد خارج أرضه بنفس النتيجة في مواجهتين ظهر خلالهما لاعبو الريدز بشكل مغاير بعد نتائج غير جيدة في الموسم الحالي.