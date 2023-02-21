هل يعود توخيل لقيادة باريس سان جيرمان؟

أشارت تقارير صحفية إلى استعداد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتعيين المدرب الألماني توماس توخيل في منصب المدير الفني مرة أخرى، بعد أن تمت إقالته في بداية عام 2020، ليحل محل كريستوف غالتييه مدرب الفريق الحالي.

ووفقًا لصحيفة "Evening Standard"، فإن مسؤولي النادي الباريسي يريدون إقالة غالتييه، بعد النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، حيث تعرض الفريق لثلاث هزائم في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات، ويستهدفون إقناع توخيل للعودة مع الاعتراف بخطئهم في إقالته سابقًا.

ويتعرض غالتييه لضغط كبير من الجماهير والمسؤولين بعد الخسارة من بايرن ميونخ (0-1) على أرضه في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والخروج من الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا على يد غريمه التقليدي مارسيليا بالخسارة منه (2-1)، ما يجعل بقاءه في منصبه مهددا أكثر من أي وقت مضى.

من الناحية الأخرى، سيحتاج توخيل لعدة شروط للموافقة على العودة إلى العاصمة الفرنسية، أبرزها الحصول على ضمانات بأن النادي سيكون على استعداد لحمايته من قوة بعض اللاعبين، كما يريد توخيل أن توفر له البيئة المناسبة لمساعدته في التركيز على التدريب، دون الكثير من الانخراط في سوق الانتقالات.

جدير بالذكر أن المدرب الألماني عاطل عن العمل منذ مغادرة تشيلسي في سبتمبر/ أيلول 2022، وهو جاهز حاليًا للعودة إلى العمل، حيث يبحث توخيل عن نادٍ ينافس على الألقاب في أي من البطولات الخمس الكبرى في أوروبا بعد أن رفض بالفعل عروضًا من أندية وسط الترتيب بالدوري الإنجليزي.

المصدر / وكالات