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فدائي السلة يخسر أمام نظيره القطري

21 فبراير 2023 . الساعة 21:25 بتوقيت القدس
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 وائل الحلبي:

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة من نظيره القطري بنتيجة (57-60)، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة القطرية الدوحة في اطار التصفيات التمهيدية الأولى لكأس آسيا 2025.

وكان المنتخب الوطني ضمن التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات التمهيدية بعد فوزه على عُمان أول أمس، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم منتخب الإمارات.

وعلى الرغم من التفوق في بداية اللقاء للمنتخب الوطني إلا أنه لم ينجح في الحفاظ على هذا التفوق خاصة في الربع الرابع والأخير والذي شهد ارتكاب العديد من الأخطاء التي رجحت كفة المنتخب القطري في النتيجة النهائية.

وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي:

الربع الأول: 9/8 لصالح منتخب فلسطين

الربع الثاني: 17/15 لصالح منتخب قطر

الربع الثالث: 21/20 لصالح منتخب فلسطين

الربع الرابع: 15/12 لصالح منتخب قطر

لينجح منتخب قطر في حسم اللقاء بالنتيجة النهائية (60-57).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كرة السلة #الاتحاد الرياضي #فدائي السلة يخسر أمام نظيره القطري

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