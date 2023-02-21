هذا ما يريده إنزاغي مدرب إنتر خلال مباراة بورتو في دوري الأبطال

يتعيّن على إنتر الإيطالي أن "يلعب برأسه" أمام بورتو البرتغالي الأربعاء في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بحسب ما شدّد مدربه سيموني إنزاغي الثلاثاء في مؤتمر صحافي.

قال المهاجم السابق "يتعيّن علينا تقديم مباراة كبيرة، خصوصاً بالرأس. يجب أن نلعب برأسنا في مباريات مماثلة والظهور كفريق في اللحظات الصعبة".

وإذ عبّر عن سعادته لملاقاة مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو، زميله السابق في نادي لاتسيو الإيطالي، إلا انه أقر بصعوبة المواجهة "فريقهم جيّد، حقق 10 انتصارات توالياً".

وكان إنزاغي وكونسيساو أحرزا الدوري والكأس في 2000 مع لاتسيو، بالإضافة إلى الكأس السوبر الأوروبية 1999.

ومنذ اقصائه في ثمن نهائي الموسم الماضي أمام ليفربول الإنكليزي (0-2 و1-0)، "كبر" إنتر، خصوصاً بعد تأهله من مجموعة صعبة ضمن بايرن ميونيخ الألماني المتصدر بالإضافة إلى برشلونة الإسباني الذي حلّ ثالثاً.

يذكر ان بورتو أقصى ستة أندية إيطالية في العقدين الأخيرين من المسابقات الأوروبية.

وفي ما يتعلّق بتشكيلته، بقي إنزاغي متكتماً حول خياراته، خصوصاً المهاجم الثاني إلى جانب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، فهل سيكون البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يستعيد مستواه تدريجاً بعد خريف متذبذب عكرته الاصابة ثم مشاركة مخيبة في كأس العالم، أو البوسني إدين دجيكو؟

ويأمل إنتر في بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الأولى منذ 2011.

وتوّج إنتر باللقب القاري ثلاث مرات في 1964 و1965 و2010 وبورتو في 1987 و2004.

المصدر / وكالات