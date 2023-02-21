الاحتلال يقتحم سلوان ويخطر بهدم منازل في طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة سلوان جنوب الأقصى وأخطرت بهدم منازل في طوباس، فيما نصب جيش الاحتلال حاجزًا في أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال سلوان، حيث تمركزت في حي بئر أيوب بالبلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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وفي طوباس، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم خمس منشآت سكنية في قرية العقبة شرق المدينة، بحجة عدم الترخيص.

وأخطر الاحتلال بهدم أربعة منازل قيد الإنشاء بمساحات مختلفة تعود للمواطنين: أحمد عبد الكريم، وعامر صالح عبد الله صالح، ومحمد عبد الله حسن دبك، وفراس عبد الكريم دبك، بالإضافة لبيت متنقل تعود ملكيته للمواطن ياسين طالب، مستندا إلى القرار العسكري الذي يحمل رقم 1797.

كما ونصبت قوات الاحتلال، مساء اليوم، حاجزًا عسكريًا على مدخل مدينة أريحا الشمالي.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها

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المصدر / فلسطين أون لاين