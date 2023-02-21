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الإفراج عن أسير أمضى 12 شهرًا في سجون الاحتلال

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الإفراج عن أسير أمضى 12 شهرًا في سجون الاحتلال

21 فبراير 2023 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير حمزة زلوم، من مدينة القدس المحتلة، بعد قضائه 12 شهرًا في سجونها.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى، عن إفراج الاحتلال عن الأسير حمزة زلوم بعد 12 شهرًا من الاعتقال بشكل تعسفي.

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وأوضح إعلام الأسرى، أن محكمة الاحتلال أصدرت على الأسير "زلوم"، حكمًا بالسجن لمدة 12 شهرًا، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها ألفي شيقل، وقد أمضى محكوميته وتحرر اليوم.

يذكر إن زلوم اعتقل أثناء تفتيش منزله وقيام قوات الاحتلال بتحطيم محتوياته بحجة التفتيش.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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