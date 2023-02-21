تراجع بورصات الخليج مع انخفاض أسعار النفط

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على انخفاض، اليوم الثلاثاء، على إثر تراجع أسعار النفط والبورصات العالمية وسط مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.

وينتظر المستثمرون محضر الاجتماع الذي من المقرر أن يعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي غدًا الأربعاء بعد البيانات الأخيرة المتعلقة بالتضخم الأساسي التي زادت من احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي وتقتفي قطر والسعودية والإمارات عادة أثر سياسة المركزي الأمريكي المالية.

وتراجع المؤشر السعودي واحدًا بالمئة ليواصل خسائره للجلسة الرابعة متأثرًا بانخفاض 1.9 بالمئة لسهم شركة رتال للتطوير العمراني وتراجع سهم شركة سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.1 بالمئة.

وانخفض مؤشر أبو ظبي 0.3 بالمئة مدفوعًا بانخفاض اثنين بالمئة في سهم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة وتراجع سهم شركة الدار العقارية 1.5 بالمئة.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.1 بالمئة متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبًا مع هبوط سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 0.7 بالمئة.

وتراجع مؤشر قطر 0.2 بالمئة لينهي أربع جلسات متتالية من المكاسب. وانخفض سهم بنك دخان 31.2 بالمئة بعد أن بدأ التداول اليوم الثلاثاء بسعر افتتاح قدره أربع ريالات قطرية وأغلق عند 2.992 ريال قطري.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 1.3 بالمئة، لينهي ثلاث جلسات من الخسائر، مع صعود معظم الأسهم المدرجة فيه.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 1.4 بالمئة وسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات 6.2 بالمئة

المصدر / وكالات