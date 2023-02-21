الفصائل تدين تراجع السلطة عن مشروع قرار إدانة الاستيطان

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تراجع السلطة عن مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي واستبداله ببيان رئاسي لا قيمة له على أي صعيد.

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وقالت الفصائل في بيانها، إن ما قامت به السلطة الفلسطينية من "صفقة" مقابل التراجع عن موقفها لا يعني إلا استمرارها في مسلسل بيع الأوهام لشعبنا والارتهان للإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال ضد شعبنا وحقوقه على مدار عشرات السنين، إضافة إلى الخضوع لحسابات أمريكا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية في ظل الصراع الدولي الدائر.

وأكدت الفصائل، أن هذه "الصفقة" مرفوضة شعبيًا ووطنيًا وسياسيًا في ظل تصاعد الحالة الكفاحية النضالية الفلسطينية ضد الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة، وسلوكها المتوحش الهادف للقضاء بشكل كامل على الفلسطيني أينما كان.

وتابعت: "تأتي هذه "الصفقة" في ظل ما تتعرض له مدينة القدس من مشاريع تهويد وطرد وتهجير، وفي ظل التوحّش الصهيوني الاستيطاني ومُضيّه في تنفيذ مخططات الضم على أرض الواقع عبر شرعنة البؤر الاستيطانية، وفي ظل ما يتعرض له الأسرى من اعتداءات على كرامتهم وإنسانيتهم عبر تشديد ظروف اعتقالهم، ما يؤشر إلى خطورة النهج الذي تقوم به القيادة الرسمية وأثره المدمر على حقوق شعبنا وتضحياته".

وأشارت الفصائل، أن الواجب الوطني يفرض البناء على المقاومة الشعبية المتصاعدة ضد الاحتلال، والمراكمة عليها، بما يعزز من صمود شعبنا ومواجهته للاحتلال وحكومته الفاشية.

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ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال ماضية في مشاريع ومخططات التصفية للقضية الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني.

ودعت الفصائل، لتوحيد الجهود من خلال المقاومة الميدانية الشاملة بقيادة وطنية موحدة تحفظ حقوق شعبنا وتصون تضحياته وصولاً إلى تحرير أرضه ومقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

الفصائل الموقعة على البيان:

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

حركة الجهاد الإسلامي

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

حركة المبادرة الوطنية

الجبهة الشعبية - القيادة العامة

طلائع حرب التحرير الشعبية - الصاعقة

المصدر / فلسطين أون لاين