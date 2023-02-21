أرسنال يجدد عقد المصري محمد النني

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد المحترف المصري محمد النني، حتى صيف 2024، حيث كان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب في صيف 2023.

وكان محمد النني انتقل إلى نادي آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2016، في صفقة قدرت بما يقرب من 13 مليون جنيه إسترليني لصالح نادي بازل السويسري.

وقضى النجم المصري فترة إعارة مع نادي بشكتاش التركي خلال موسم 2019 - 2020، قبل أن يقرر المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا التجديد للاعب في صيف 2022 لمدة موسم ثم التجديد له حتى صيف 2024.

ولا يشارك محمد النني - 30 عامًا - مُنذ يناير الماضي حيث تعرض الدولي المصري للإصابة التي لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها من جانب نادي آرسنال الذي اكتفى بإعلان خضوع لاعبه لعملية جراحية.

وشارك النني مع آرسنال في الموسم الحالي خلال 8 مباريات سجل خلالها هدفًا واحدًا، كما شارك إجمالًا في 155 مباراة بجميع المسابقات، سجل فيها 6 أهداف إلى جانب صناعته 10 أهداف.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، إلا أن "الغانرز" يمتلك مباراة مؤجلة مع إيفرتون. ويسعى "المدفعجية" إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي والذي لم يتحقق منذ عام 2004 وتحديدًا في ولاية المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر.

المصدر / وكالات