فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 لاعبين يغيبون عن الحوانين أمام شباب رفح

التشريعي بغزة يستهجن استبدال قرار مجلس الأمن ببيان لإدانة الاستيطان

النائب الجزائري يوسف عجيسة: سنحرم الاحتلال من عضوية الاتحاد الإفريقي

بوتين: الغرب أخرج الجني من المصباح والغرب هو من بدأ بالحرب

مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

دعوات لدعم المقدسيّين لمواجهة جرائم حكومة نتنياهو المتطرّفة

مرفق الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

(إسرائيل) ترد على الولايات المتحدة: لا تتدخلي في قضايانا

النحت على الزيتون.. صناعة حرفية تستعين بالآلة لتضمن بقاءها

بلدية رفح تتلف نصف طن من البطيخ الفاسد و40 عبوة كيك

3 لاعبين يغيبون عن الحوانين أمام شباب رفح

21 فبراير 2023 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
...
3 لاعبين يغيبون عن الحوانين أمام شباب رفح
غزة/ وائل الحلبي:

يفتقد اتحاد بيت حانون لثلاثة من أبرز لاعبيه في مباراته القادمة أمام شباب رفح، والتي تجمعهما يوم الأحد في الجولة الـ20 من دوري الدرجة الممتازة.
وسيغيب المهاجم حازم شكشك عن الحوانين بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام شباب خانيونس، والتي تحصل عليها بعد خروجه من الملعب ليشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة ومن ثم الحمراء، ويحرم فريقه من خدماته أمام شباب رفح.
ويستمر غياب محمود أبو الخير لاعب بيت حانون للمباراة الثالثة على التوالي، تنفيذا لقرار اتحاد كرة القدم بعقوبة اللاعب بالإيقاف 4 مباريات عقب مباراة الفريق مع الهلال في الجولة الـ17، حيث غاب أبو الخير في المباراتين السابقتين أمام الصداقة وشباب خانيونس ويستمر غيابه أمام شباب رفح وفي المباراة التي تليها أمام شباب الزوايدة.
وفي نفس السياق يفتقد الحوانين للمدافع عبد الكريم نصير الذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة الماضية، ليفتقد الفريق لخدماته في المباراة القادمة.
ويسعى محمد العيماوي المدير الفني لبيت حانون تجهيز عدد من اللاعبين البدلاء لتعويض الغيابات في صفوف الفريق من أجل الخروج بنتيجة الفوز أو التعادل على أقل تقدير، في ظل تراجع الفريق للمركز العاشر برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن خدمات النصيرات صاحب المركز الحادي عشر والمؤدي للهبوط.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #الدوري المحلي #كرة القدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة