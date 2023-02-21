3 لاعبين يغيبون عن الحوانين أمام شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

يفتقد اتحاد بيت حانون لثلاثة من أبرز لاعبيه في مباراته القادمة أمام شباب رفح، والتي تجمعهما يوم الأحد في الجولة الـ20 من دوري الدرجة الممتازة.

وسيغيب المهاجم حازم شكشك عن الحوانين بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام شباب خانيونس، والتي تحصل عليها بعد خروجه من الملعب ليشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة ومن ثم الحمراء، ويحرم فريقه من خدماته أمام شباب رفح.

ويستمر غياب محمود أبو الخير لاعب بيت حانون للمباراة الثالثة على التوالي، تنفيذا لقرار اتحاد كرة القدم بعقوبة اللاعب بالإيقاف 4 مباريات عقب مباراة الفريق مع الهلال في الجولة الـ17، حيث غاب أبو الخير في المباراتين السابقتين أمام الصداقة وشباب خانيونس ويستمر غيابه أمام شباب رفح وفي المباراة التي تليها أمام شباب الزوايدة.

وفي نفس السياق يفتقد الحوانين للمدافع عبد الكريم نصير الذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة الماضية، ليفتقد الفريق لخدماته في المباراة القادمة.

ويسعى محمد العيماوي المدير الفني لبيت حانون تجهيز عدد من اللاعبين البدلاء لتعويض الغيابات في صفوف الفريق من أجل الخروج بنتيجة الفوز أو التعادل على أقل تقدير، في ظل تراجع الفريق للمركز العاشر برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن خدمات النصيرات صاحب المركز الحادي عشر والمؤدي للهبوط.

المصدر / فلسطين أون لاين