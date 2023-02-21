مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

محمد زقوت

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي على ملعبه "آنفيلد" نادي ريال مدريد الإسباني في قمّة كبيرة، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى نادي ليفربول بقيادة نجمه وهدّاف الفريق محمد صلاح، فى التغلّب على نادي ريال مدريد بهذا الدور من هذا الموسم، والثأر من خسارة نهائيين 2018 و2022.

ويعد نادي ريال مدريد أكثر الأندية تتويجاً ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 14 بطولة وهو ما يُعد صعب المنال على ليفربول التغلب عليه، لما يملكه النادي الملكي من خبرات كبيرة في هذه المسابقة القارية.

وفيما نجح نادي ليفربول بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات في تاريخه، كان آخرها عام 2019، ويسعى إلى إضافة لقبه السابع من هذه البطولة من خلال المنافسة في هذا الموسم.

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مشوار ليفربول في دور المجموعات 2022-2023

ونجح فريق ليفربول بتخطي دور المجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2022-2023، كوصيف لمجموعته خلف نادي نابولي الإيطالي برصيد 15 نقطة، بعد فوزه في خمس مباريات وخسارة مباراة وحيدة بعد ست مباريات، مسجلّاً 17 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف في هذا الدور.

مشوار ريال مدريد في دور المجموعات 2022-2023

نحج ريال مدريد في هذا الدور بتحقيق أربعة انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة أمام لابيزيج الألماني، ليتصدّر مجموعته برصيد 13 نقطة، مسجّلاً 15 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد

تذاع على قنوات بي إن سبورت مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد بصوت المعلّق حفيظ دراجي وتنقل على القنوات التالي:

قناة beIN 4K HDR .

قناة beIN Sports 1 HD Premium .

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد بتوقيت الدول العربية:

تنطلق صفارة حكم مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم على ملعب "آنفليد" بتوقيت الدول العربية في المواعيد التالية:

الساعة 09:00 م بتوقيت تونس، والمغرب ، والجزائر.

الساعة 10 بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، والأردن.

الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، قطر.

الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات.

المصدر / فلسطين أون لاين