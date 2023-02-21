مرفق الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح، ليوم غدٍ الأربعاء (22 فبراير).

وذكرت في بيان مقتضب، أن "الحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/7)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/7).

اقرأ أيضاً: طالع كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

ونبّهت إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت المسافرين إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مشيرة إلى أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأشار إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين