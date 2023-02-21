بلدية رفح تتلف نصف طن من البطيخ الفاسد و40 عبوة كيك

أتلفت طواقم التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، (500) كيلو جرام من البطيخ الفاسد، و(40) عبوة كيك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية، أكرم بارود، أنه تم ضبط وإتلاف كمية البطيخ الفاسد، بالتعاون مع جهاز شرطة البلديات والطب الوقائي بوزارة الصحة ومباحث التموين، خلال الجولات اليومية في السوق المركزي.

ولفت أن كمية الكيك المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ بسبب ظهور علامات الفساد عليها.

وأكد بارود أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، مبينًا أن طواقم التفتيش ستواصل حملاتها المنظمة؛ لضمان سلامة البضائع المعروضة في أسواق المدينة ومحلاتها، بما يحافظ على صحة المواطنين.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع بلدية رفح للإبلاغ عن أي تاجر يثبت محاولته تسويق منتجات وسلع فاسدة، بتبليغ الطواقم الميدانية العاملة في الأسواق أو دائرة الصحة والبيئة في البلدية، بالإضافة للرقم المجاني 115.

المصدر / فلسطين أون لاين