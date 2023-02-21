وحدات القمع تقتحم قسم 3 في "سجن رامون"

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى، وسط مواصلة الأسرى خطواتهم التصعيدية وعصيانهم الجماعي.

واقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة السجون، اليوم الثلاثاء، قسم "3" في سجن رامون، واعتدت عليهم.

واستهدفت قوات القمع، الأسرى في القسم بقنابل الصوت والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم التصعيدية وعصيانهم، لليوم الثامن على التوالي، ردًا على إجراءات التضييق عليهم وقرارات التنكيل بحقهم من قبل "بن غفير".

وضاعفت سلطات الاحتلال من عقوباتها الجماعية بحق الأسرى في عدد من السجون، عقب خطوات التصعيد والعصيان التي بدؤوها رفضًا لإجراءات الاحتلال التنكيلية.

وتتدرج خطوات الأسرى وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، والمقرّر في الأول من شهر رمضان المقبل، وستكون مرهونة بمدى تنفيذ العقوبات التي قرّرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

وخطوات العصيان الأولية التي بدأها الأسرى، تتمثل في إغلاق الأقسام وعرقلة ما يسمى الفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين