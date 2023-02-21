شجار بين معتمرين ينتهي بجريمة قتل في مكة

في حادثة مفجعة، ومحل غير تصديق لكثر، لقي معتمران جزائريان حتفهما داخل فندق بمكة المكرمة، يوم أمس الإثنين، على إثر شجار مع معتمر ثالث يحمل كذلك الجنسية الجزائرية أرداهما قتيلين قبل أن يلوذ بالفرار.

المعتمران اللذان قتلا تعرّضا للطعن في غرفة بالفندق التي كان يقيم معهما فيها منفذ العملية، حيث استغل نومهما للإقدام على فعلته، على الرغم من محاولة أحدهما النجاة والهرب.

وذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن مصالح الأمن السعودية أوقفت المتهم داخل الحرم المكي، فيما أعلنت وكالة السفر الجزائرية التي تولّت تنظيم رحلة العمرة وفاة المعتمرين.

اقرأ أيضًا: بسبب أغنية.. مقتل مطرب تركي في أنقرة

وقالت مصادر جزائرية إن المشتبه فيه بارتكاب الجريمة يبلغ من العمر 40 عامًا، وكان يعالج قبل سفره إلى البقاع المقدّسة في مستشفى الأمراض العقلية.

وأوضحت أن "تصرّفاته قبل وقوع الجريمة كانت توحي بتعرّضه لانهيار وعصبية بالغة، بما يوضح أن سبب الجريمة يرتبط بدواعٍ نفسية للمعنيّ.

المصدر / فلسطين أون لاين