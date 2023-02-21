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بالصور جماهير غفيرة تُشيّع الشهيد "الشوا" في نابلس

21 فبراير 2023 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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والدة الشهيد الفتى "الشوا" تحمل نعش ابنها نحو موارته الثرى

شيّعت جماهير غفيرة من أهالي مدينة نابلس، جثمان الشهيد الفتى منتصر الشوا (16 عامًا)، الذي ارتقى أمس متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الثامن عشر من الشهر الجاري في أثناء اقتحامه مخيم بلاطة بالمدينة.

موكب التشييع انطلق من أمام مستشفى رفيديا، إلى مفترق شارع القدس، ثم سيرًا إلى منزله في مخيم بلاطة لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومن ثم إلى مسجد عباد الرحمن للصلاة عليه، ثم ووري الجثمان الثرى في مقبرة المخيم.

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الفتى الشوا كان أُصيب إصابة حرجة برصاصة اخترقت رأسه ومكث تحت العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهاده مساء أمس.

وباستشهاد الطفل الشوا، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري إلى 50 شهيدًا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و12 طفلًا، وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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