"الأسرى والمحررين": تواصل البرنامج الاحتجاجي لليوم الثامن في السجون

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون لليوم الثامن على التوالي تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم بتعليمات من المتطرّف (بن غفير).

وقالت في بيان صحفي: إن "الحركة الأسيرة وعبر لجنة الطوارئ العليا لديها من أوراق القوة ما يمكنها من صد هذه الهجمة المسعورة، والحفاظ على حقوق وإنجازات الأسرى داخل السجون، على قاعدة الوحدة والتلاحم بين مكونات الحركة الأسيرة".

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وأضافت: "نجدّد نداءنا لأبناء شعبنا الفلسطيني للاستمرار في فعاليات الدعم والإسناد للأسرى، ومناصرتهم في كل أماكن التواجد، ونرى أن لهذه الفعاليات أهمية كبيرة في تقصير زمن المعركة الجارية بين الأسرى وإدارة السجون".

وتتدرج خطوات الأسرى وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، والمقرّر في الأول من شهر رمضان المقبل، وستكون مرهونة بمدى تنفيذ العقوبات التي قرّرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي بدأها الأسرى، في إغلاق الأقسام وعرقلة ما يسمى الفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين