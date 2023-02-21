احذروا.. دراسة مُخيفة تكشف أقذر محتويات المطبخ

المطبخ هو فعليًا عمود البيت، إذ إنه الركن الأساس الذي تعد فيه الوجبات والأطعمة والطبائخ، وتستمر عجلة الحياة عمليًا عبر هذا المكان.

لكن دراسة علمية حديثة أثبتت أنَّ هناك أشياء في المطبخ ملوثة وقذرة مهما تخللها من تنظيف أو حملات تنظيف واهتمام، ما يصيب الإنسان بالأمراض.

ووفق دراسة أكد خلالها الباحثون أن عُلب حفظ التوابل واحدة من أكثر الأشياء التي يجب الانتباه لها، فأثناء الطهو يمسك الناس علب التوابل باستمرار ما يؤدّي لانتقال الملوثات إليها.

هذا المعطى بوجود ملوثات في داخل علب التوابل، أكدته الدراسة التي أُجريت بتكليف من دائرة سلامة الأغذية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية.

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الدراسة ذاتها أكدت أن 48 بـ% من العينات التي تمت دراستها أظهرت دليلاً على وجود تلوث، وأن العلب التي تحفظ التوابل كانت أقذر من الصناديق والسكاكين والمغسلة المخصصة لتنظيف الصحون.

باحث من مؤلفي الدراسة، أشار إلى أنه إذا تعامل الشخص مع علبة توابل ملوثة، ثم وضع إصبعه في فمه عن طريق الخطأ، فقد يؤدي ذلك إلى ابتلاع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.

ولتجنّب ذلك، قال إنه "يجب غسل يديك بالماء والصابون بعد لمس اللحوم النيئة، حتى تتجنب نقل أي مسبّبات الأمراض إلى رفوف التوابل أو غيرها".

وعلى حين أن علب التوابل خطرة للغاية، فقد حذر الباحثون أيضا من أن مواقد الطهي يمكن أن تنبعث منها غازات خطيرة، حيث من الممكن أن يسبب الربو لدى الأطفال ويعرض البالغين لخطر الإصابة بالسرطان.

المصدر / وكالات