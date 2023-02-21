53 عملًا مقاومًا في الداخل المحتل خلال يناير الماضي

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، (53) عملاً مقاوماً، في أراضي الداخل المحتل ومدنه المختلفة، استمراراً لحراك الشعبي المقاوم في الداخل الفلسطيني المحتل خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم.

وبحسب حصيلة نشرها "معطى"، اليوم الثلاثاء، تم توثيق (18) مظاهرة، و(7) فعاليات شعبية، و(24) رباطًا في المسجد الأقصى، و(1) حرق مركز شرطة، و(1) مفرقعات نارية، إضافة إلى (2) مواجهة وصدام مباشر مع الاحتلال.

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وأشارت إلى أنَّ منطقتي النقب والجليل المحتل سجّلتا أعلى وتيرة لأعمال المقاومة في مدن ومناطق الداخل المحتل، بواقع (16، 11) أعمال مقاومة على التوالي.

كما تصاعدت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، حيث بلغ ما تم رصده من قبل "معطى" (76) انتهاكاً.

وفي السياق، أوضح أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الداخل المحتل تنوّعت حيث بلغت عمليات الاعتقال (12) عملية، و(6) عمليات اعتداء، و(26) تضييقًا وتمييزًا عنصريًّا، و(6) عمليات اقتحام، و(1) إغلاق طرق، و(1) إبعاد، و(1) مصادرة أراضٍ، و(2) تجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، و(12) محاكمة تعسفية، إضافة إلى (2) سرقة ممتلكات فلسطينيين.

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بالتزامن مع ذلك، استمرت سلطات الاحتلال في عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها (7) منازل.

وتعتبر منطقة النقب المحتلة، الأكثر تعرّضًا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (17) انتهاكاً، يليها مدينة عكا المحتلة، بواقع (13) انتهاكاً.

المصدر / فلسطين أون لاين