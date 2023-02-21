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قُتل 6 أشخاص

"آفاد" التركية: 90 هزّة ارتدادية لزلزال هطاي بتركيا أمس

21 فبراير 2023 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
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90 هزة ارتدادية عقب زلزال هطاي

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تسجيل 90 هزّة ارتدادية أشدّها 5.8 درجات على مقياس ريختر عقب الزلزال الذي ضرب ولاية هطاي أمس الإثنين بقوة 6.4 درجات.

وأشار بيان صادر عن "آفاد" الثلاثاء، إلى وفاة 6 أشخاص من جرّاء الزلزال في هطاي، وإصابة 294 شخصًا بينهم 18 بحالة خطيرة، وفقًا لمعلومات من وزارة الصحة.

ولفتت إلى إرسال 6 آلاف خيمة ليلًا إلى المنطقة من أجل المواطنين، مؤكدًة استمرار إرسال الخيام على مدى اليوم جوًا وبرًا.

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والإثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية.

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / الأناضول
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