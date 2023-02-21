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عند حدوث زلزال.. نصائح مهمة لك ولأسرتك

21 فبراير 2023 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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عند حدوث زلزال.. نصائح مهمة لك ولأسرتك

نصائح مهمة لك ولأسرتك عند حدوث زلزال

لم تقف آثار الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، على المنطقتين، إذ أن ارتداداته محط اهتمام وشغف الآلاف من الناس في المنطقة جميعها، سيمّا بما خلّف من ضحايا وحالة دمار واسعة.

وإلى جانب آثار الزلزال، يعيش الناس فعليًا، أجواء من الخوف، سببه وقوع زلازل في مناطقهم، سببها حالة التصدع الذي أحدث زلزال تركيا وسوريا في الطبقات الأرضية، وفق ما يؤكده مختصون، وقد ضرب فلسطين والأردن ومصر وإيران وقبرص وعددا من المناطق الأخرى زلازل عدة بقوة مختلفة على مقياس ريختر.

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نصائح مهمة لك ولأسرتك عند حدوث زلزال:

أولًا: إذا كنت داخل المنزل فكل ما عليك هو أن تحافظ على حالة الهدوء، وألا تركض، مع ضرورة حماية نفسك، مع ضرورة طمأنة من حولك والتصرف بهدوء.

ثانيا: إذا كنت في المطبخ لابد من إطفاء الموقد.

ثالثا: ضرورة الابتعاد عن الأشياء التي يمكن أن تقع عليك، في البيت، كالنوافذ والأبواب الزجاجية والمرايا والخِزانات والدواليب فهي مُعرضة للسقوط، وكذلك الابتعاد في حال خرجت من البيت عن الأشجار والكابلات الكهربائية والمباني.

رابعا: الخروج من البيت عبر الدرج، وعدم استخدام المصاعد الكهربائية لخطورتها.

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في حال كنت تقود سيارة أو داخل سيارة فهذا ما عليك فعله إذا حدث زلزال:

1: أوقف سيارتك في منطقة آمنة وذلك بعد إعطاء التنبيهات والإضاءات اللازمة لمن خلفك.

2: التزم سيارتك حتى تنتهي الهزات الأرضية.

3: من المهم أن تخرج من السيارة إذا كان الشارع ضيقا مع إمكانية سقوط البنايات أو أشياء منها عليك، لابد هنا أن تبتعد نحو منطقة آمنة أو ساحة بعيدًا عن أي خطر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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