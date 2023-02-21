"المرور": 10 حوادث سير وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بغزة، صباح يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، عن تسجيل 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية، لم ينتج عنها أي إصابات.

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وأوضحت في بيان صحفي: أن "الطفل محمد وليد أبو شاويش (5 أعوام)، تُوفي بالأمس، على إثر تعرّضه لحادث دهس من قبل مركبة بمدينة غزة".

وأكدت على أنه تم توقيف سائق المركبة (م،ش)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وفي السياق؛ أشارت إلى أنَّ أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ15 مركبة نتجت من جرّاء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين