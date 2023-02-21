أربعة تنبيهات مهمّة بخصوص شهر شعبان

هلّ اليوم الثلاثاء الأول من شهر شعبان، 1444هـ، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

وهناك أربعة تنبيهات مهمّة بخصوص هذا الشهر الفضيل شعبان:

١- هذا الشهر يستحب فيه الإكثار من الصيام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلًا كما قالت عائشة رضي الله عنها، وذلك لأن الأعمال تصعد فيه إلى الله تعالى.

٢- هذا الشهر فيه ليلة المغفرة، ليلة النصف من شعبان، حيث يغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فمن كان بينه وبين أحد من الناس شحناء وبغضاء فليسارع في العفو والتسامح.

٣- هذا الشهر يستحب فيه تهيئة القلوب لرمضان، وذلك بالإكثار من التلاوة والذكر، فقد كان بعض السلف يسمّي شهر شعبان: "شهر القرّاء"، وذلك لإقبال الناس فيه على القرآن.

٤- يستحب المسارعة في قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان الفائت، وخاصة أخواتنا النساء، فربما غفلت المرأة عن ذلك أو تغافلت.

المصدر / فلسطين أون لاين