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المحرر أبو عون: السجون تغلي والأسرى يستعدّون لمعركة حاسمة

21 فبراير 2023 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
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الأسير المحرر إسلام أبو عون

أكد الأسير المحرر إسلام أبو عون، اليوم الثلاثاء، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك حالة من الغليان تسود السجون، في ظل شروع الأسرى بخطوات احتجاجية، ردّاً على قرارات حكومة الاحتلال المتطرّفة ووزيرها إيتمار بن غفير.

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وقال المحرر أبو عون، وهو نجل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأسير نزيه أبو عون، خلال تصريحات صحفية: إن "الحركة الأسيرة تعيش مرحلة غير مسبوقة، في ظل حكومة الاحتلال المتطرّفة والتي فرضت عقوبات جديدة"، مضيفاً: أن "الأسرى يستعدون لخوض أم المعارك لمواجهة إجراءات بن غفير".

وأشار إلى أنه خرج من سجن النقب وجميع السجون ملتهبة وتعيش حالة من الغليان، مؤكداً أن الغليان سيؤدّي إلى إضرابٍ مفتوح عن الطعام بداية شهر رمضان، بحال لم تتراجع حكومة الاحتلال عن قراراتها، والتي بدأت بإغلاق المخابز ومن ثم حصر المياه في سجن نفحة، ناهيك عن الغرامات الشديدة التي يتعرّض لها أسرى القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #سجون الاحتلال #سجن النقب #إيتمار بن غفير

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