اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين

خاض مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلَّحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق في جنين.

وتصدَّى المقاومون لآليات جيش الاحتلال في محيط مخيم جنين، وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص صوب جنود الاحتلال.

وتواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقعت أربع عمليات إطلاق نار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 27 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية، تنوّعت ما بين 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين ومفرقعات نارية.

المصدر / فلسطين أون لاين