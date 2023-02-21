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تعرَّف إلى حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 فبراير

21 فبراير 2023 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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تعرَّف إلى حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 فبراير

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًّا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدّلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تعرَّف إلى حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 فبراير

وهذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًّا بوجه عام وباردًا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تعرَّف إلى حالة الطقس الأربعاء 22 فبراير

ويكون الجو غدًا الأربعاء صافيًا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تعرَّف إلى حالة الطقس الخميس 23 فبراير

ويوم الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًّا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدّلها العام ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تعرَّف إلى حالة الطقس الجمعة 24 فبراير

والجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيًّا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدّلها العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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