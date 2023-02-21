الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة ويصادر مركبتين

شنَّت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء حملة مداهمات واعتقالات في عدَّة مناطق بالضفة الغربية تخلّلها اشتباكات مسلّحة في جنين ونابلس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 23 شابًّا من الضفة، غالبيتهم من مخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وتركزت الاقتحامات في جنين، وبيت لحم، ورام الله والخليل ونابلس، وامتدَّت لاقتحامات لمداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوبي الخليل، وداهمت عشرات المنازل، قبل أن تعتقل نحو 15 شابَّاً.

وفجراً اقتحمت قوات الاحتلال بعشرات الآليات العسكرية، مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات مسلَّحة عنيفة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بشار قصراوي من جنين وصادرت مركبته، خلال اقتحام المدينة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف جنوبي المدينة، وسط حملة دهم للمنازل وعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر في نابلس أن قوات الاحتلال صادرت مركبة قبل أن تنسحب من القرية.

المصدر / فلسطين أون لاين