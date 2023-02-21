تقديراً لتنظيم كأس العالم.. "الإعلامية العربية" يمنح أمير قطر القلادة الذهبية

منح مجلس الوحدة الإعلامية العربية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القلادة الذهبية من الدرجة الخاصة، تقديراً لجهوده التي أدّت إلى النجاح الباهر في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 .

وتسلم القلادة الذهبية سفير دولة قطر في العاصمة الأردنية الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الوحدة الإعلامية العربية، هيثم علي يوسف، إن قرار منح الأمير تميم القلادة الذهبية جاء بعد متابعة الأمانة العامة للفعاليات المنوعة والتسهيلات التي قدمتها حكومة قطر للمشجعين، إضافة إلى رصد الأثر الإيجابي الكبير الذي تحقق وأثبت للجميع قدرة الدول العربية والخليجية خصوصاً في استضافة وإدارة أكبر الأحداث الرياضية بالعالم .

وأضاف يعتز المجلس بأنه يمنح عن جدارة واستحقاق للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القلادة الذهبية من الدرجة الخاصة.

من جانبه شكر سفير قطر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية على هذه اللفتة الكريمة. مشيدا بدور الإعلام العربي ومساهمته الكبيرة في تغطية الحدث الرياضي الكبير مونديال 2022.

يذكر أن مجلس الوحدة الإعلامية العربية هيئة إعلامية مستقلة تتخذ من المملكة الأردنية مقرا لها حيث بدأت أنشطتها في عام 2008.

المصدر / فلسطين أون لاين