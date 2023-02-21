فيلم وثائقي.. المقاومة الفلسطينية بعيون مصرية

أطلق المخرج محمود حسين فيلما وثائقيا بعنوان "المقاومة الفلسطينية بعيون مصرية" يتحدث عن ابتكار الشعب الفلسطيني في الوسائل القتالية المناسبة لمواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حسين، إنه مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، تتصاعد حدة المقاومة، وتشتعل جذوتها التي لم تخمد لحظة، منذ اغتصاب فلسطين عام 1948.

وأضاف، مع استمرار قطار الشهداء الذي لا يتوقف يوما، يعلن الشعب الفلسطيني ويؤكد للمحتل الإسرائيلي والعالم أجمع، أنه مخطئ من يظن أن الفلسطينيين قد انتهوا.

وشدد على أن المقاومة في فلسطين تمثل الصف الأول لمواجهة مع الاحتلال، وتندرج تحت الصراعات الكبرى، ضمن مبارازة تاريخية تتحدد فيها النتيجة ليس بمقدار ما يملك الطرف الأقوى، ولكن بمقدار ما يقاوم الطرف الأضعف.

وأكد أن الشباب في فلسطين عندما تبلغ سن الرشد تتوجه للقتال في سبيل الله ضد العدوان للدفاع عن أرضه، وحماية أهله من خطر الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين