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برلمان الاحتلال يصادق على خطة إضعاف القضاء

21 فبراير 2023 . الساعة 01:23 بتوقيت القدس
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صادقت الهيئة العامة للكنيست (برلمان الاحتلال)، منتصف الليل على المرحلة الأولى من مخطط حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف محكمة الاحتلال العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

وجاء ذلك مع تصاعد احتجاجات المعارضة للمخطط الذي تصفه حكومة المستوطنين بـ"الإصلاح القضائي".

وصرّح نتنياهو في أعقاب التصويت بأن "ليلة مهمة ويوم عظيم. يجب الدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة. أنا أعرف فقط المتطلبات الأساسية من الدوائر السياسية". وأضاف "نحن على استعداد للدخول في مفاوضات على الفور، ودون شروط".

 

 

المصدر / وكالات
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#حكومة نتنياهو

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