مانشستر يونايتد يرفع أسعار تذاكر مبارياته

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإثنين، أنه سيرفع أسعار تذاكر حضور مبارياته للبالغين في الموسم المقبل بنسبة 5 بالمئة، بعدما ظل السعر ثابتا خلال المواسم 11 الأخيرة.

وأضاف مانشستر يونايتد أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكلفة استضافة المباريات، التي زادت بنسبة 40 بالمئة في السنوات الخمس الماضية، و11 بالمئة في آخر 12 شهرا فقط.

وقال النادي، إن الزيادة المتواضعة في السعر لموسم 2023-2024 ضرورية لتمكين النادي من العمل على أساس مستدام".

وأضاف " أن أسعار التذاكر في أولد ترافورد، جنبا إلى جنب مع أسعارالطعام والشراب في يوم المباراة، ستظل من بين أكثر الأسعار المعقولة في الدوري الممتاز".

وأشار إلى أن أسعار التذاكر الموسمية لمن هم دون 16 عاما وللصغار ستبقى كما هي، مع استمرار الخصم بنسبة 50 بالمئة لحاملي التذاكر الموسمية لمن هم في عمر 65 عاما أو أكثر.

المصدر / وكالات