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تصرف غريب وصادم من ماني تجاه محمد صلاح

20 فبراير 2023 . الساعة 21:35 بتوقيت القدس
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ساديو ماني ومحمد صلاح

تجاهل السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ، زميله السابق المصري محمد صلاح، عبر إجابة مفاجئة عندما سئل عن أفضل هداف لعب معه خلال مسيرته، إذ اختار البلجيكي ديفوك أوريغي كأفضل منهي هجمات زامله في مسيرته.

مهاجم بايرن ميونخ الذي سجل 11 هدفا في جميع المسابقات منذ انتقاله إلى ألمانيا الصيف الماضي، لعب مع عدد من المهاجمين المميزين في مسيرته، وشكل ثلاثيا رائعا مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو في ليفربول، ويلعب حاليا مع توماس مولر في النادي البافاري.

واختار النجم السنغالي زميله السابق في ليفربول، البلجيكي ديفوك أوريغي، كأفضل هداف لعب معه في مسيرته، وذلك خلال مقابلة عرضت عبر تطبيق "تيك توك" وتم تداولها بشكل واسع.

واستغربت وسائل الإعلام البريطانية من تجاهل السنغالي لزميله المصري، وقالت صحيفة "ميرور": بالنظر إلى سجل صلاح البالغ 174 هدفا منذ وصوله إلى ليفربول، كان من المتوقع أن يتم اختيار المصري كأفضل هداف لعب معه، على عكس أوريغي الذي أحرز 41 هدفا فقط خلال 175 مباراة خاضها مع ليفربول.

يذكر أن أوريغي انتقل إلى ميلان الإيطالي في صفقة انتقال مجانية عقب نهاية عقده، وسجل البالغ من العمر "27 عاما" هدفين فقط في 21 مباراة بجميع المسابقات، ووصفته الجماهير الإيطالية بأنه أسوأ صفقة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

المصدر / وكالات
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