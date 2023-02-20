استقالة مدرّب في الدوري الممتاز

غزة/ وائل الحلبي:

كشف أحمد عبد الهادي المدير الفني لفريق شباب جباليا عن استقالته من تدريب الفريق، عقب خسارة فريقه من اتحاد خان يونس في ختام الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد عبد الهادي أن الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها، مبينًا أنه قدّم المطلوب منه وحافظ على وجود الفريق في موقع آمن بعيد عن مراكز الخطر في الترتيب.

ويحتل شباب جباليا المركز السابع في سلّم ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، حيث تمكن الفريق من تحقيق ستة انتصارات وخمسة تعادلات وخسر في ثماني مباريات خلال المباريات التي لعبها تحت قيادة عبد الهادي منذ بداية الموسم الحالي.

وتمنّى عبد الهادي التوفيق لشباب جباليا في المرحلة القادمة من بطولة الدوري وبالموسم القادم.

وكان عبد الهادي عاد لقيادة شباب جباليا في الجولة الخامسة من الموسم الماضي، ونجح في إنقاذ الفريق من مقصلة الهبوط للدرجة الأولى بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط قبل أن يتعادل مع الأهلي في المباراة الحاسمة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، والتي شهدت هبوط أهلي غزة للدرجة الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين