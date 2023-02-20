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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمَّر

20 فبراير 2023 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الإثنين، بالاختناق من جرَّاء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السام صوبهم في منطقة الظهر ببلدة بيت أمَّر شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المذكورة، القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر، حيث دارت على إثر ذلك مواجهات مع عدد من الشبان تركّزت بجانب مسجد الصمود في المنطقة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما تسبّب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، وتم علاجهم ميدانيًّا.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمَّد، بين الحين والآخر، اقتحام مناطق عدَّة في بيت أمَّر، وتقوم باستفزاز المواطنين والاعتداء عليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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