4 عمليات إطلاق نار و23 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

تواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقعت أربع عمليات إطلاق نار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 27 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية، تنوّعت ما بين 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين ومفرقعات نارية، وتصدٍ لاعتداءين اثنين من المستوطنين، وتحطيم 4 مركبات للمستوطنين، ومواجهات وإلقاء حجارة في 13 نقطة.

وألقى الشبَّان المقدسيون في حي الطور مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال، خلال مواجهات عنيفة شهدت عمليات إلقاء للحجارة بشكل متكرّر، إلى جانب مواجهات مماثلة في مخيم شعفاط.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال عند دوار عنزا في جنين، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية النبي صالح برام الله.

وفي قلقيلية، تصدّى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون، ورشقوهم بالحجارة، وقاموا بتحطيم عددٍ من المركبات التابعة للمستوطنين.

ونفّذ مقاومون في نابلس جبل النار عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال خلال اقتحامهم المدينة، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبَّان وجيش الاحتلال.

وشهدت مدينة طولكرم عمليتي إطلاق نار، وقعت الأولى قرب بوابة دير الغصون، والثانية قرب حاجز نتسانعوز العسكري.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة وبلدة الخضر ببيت لحم، إضافة إلى التصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم في مخيم العروب، وقرب مستوطنة غوش عتصيون بالخليل.

وألقى الشبَّان الثائر الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر بالخليل، وذلك خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بيت أمَّر والبلدة القديمة بالخليل، تخلّلها أيضاً إلقاء حجارة وتصدٍ لاعتداءات المستوطنين وتحطيم لمركباتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين