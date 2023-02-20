زلزالان متتاليان يضربان جنوبي تركيا مجددا

ضرب، الإثنين، زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا.

وشعر سكان سوريا ولبنان وفلسطين، مساء الإثنين، بهزّة أرضية بلغت قوتها 6.5 درجات على مقياس ريختر، وفق وكالات رسمية.

وأفاد المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل، عبر موقعه الإلكتروني، بأن هزّة أرضية بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر وقعت جنوبي تركيا وسوريا.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن سكان مناطق طرابلس والبداوي ووادي النحلة والجوار "شعروا بهزّة أرضية قوية جداً".

وذكرت أن شوارع هذه المناطق تشهد حالة من الخوف والهلع وإخلاء المباني المرتفعة من سكانها.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، عن المركز الوطني للزلازل أن "هزة أرضية شهدتها البلاد بقوة 6.3 على مقياس ريختر.

كما أفادت مصادر محلية في فلسطين، بأن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة شعروا بهزة أرضية قوية، دون أن يبلغ عن وقوع أضرار من جرّاء ذلك.

وفي السياق أعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر حسابها على الإنترنت عن وقوع زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا.

وأعلنت أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء "دفنه" في ولاية هطاي.

وأشارت أنه وقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترا.

وذكرت أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمنداغ بهطاي.

ولفتت أن الزلزال الثاني وقع على عمق 7 كيلومترات.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال رحمي دوغان، والي هطاي، إنهم يتلقون بعض البلاغات عقب الزلزال الجديد، مبينا أنهم يواصلون التحريات اللازمة.

المصدر / الأناضول