قطر تجهّز 1400 بيت متنقل لصالح متضرري الزلزال بتركيا

انطلقت في الدوحة الإثنين، أعمال التجهيز لشحن 1400 بيت متنقل عبر 6 سفن لإرسالها إلى تركيا لصالح متضرّري الزلزال.

وقال سفير أنقرة بالدوحة مصطفى كوكصو: "سيتم اليوم الإثنين تحميل مجموعة جديدة من البيوت المتنقلة عبر 6 سفن وسيبلغ عددها 1400 بعد تحميلها اليوم وغدًا".

وذكر كوكصو أن "السفارة تواصل تعاونها مع صندوق قطر للتنمية (حكومية) لإيصال مجموع البيوت المتنقلة كاملة في أقرب وقت".

وأعلنت قطر تخصيص 10 آلاف منزل متنقل لإرسالها إلى المناطق المتضرّرة من كارثة الزلزال، الدفعة الأولى منها تضمنت 306 بيوت مجهزة بالكامل للمعيشة.

وأشار السفير التركي بالدوحة إلى أنَّ "عدد الطائرات القطرية التي تحمل لوازم مساعدات عاجلة لتركيا بلغت حتى الآن 40 طائرة".

ومنذ الساعات الأولى للزلزال هرعت الدوحة إلى تقديم المساعدة عبر جسر جوي حمل فريقًا من مجموعة البحث والإنقاذ، بينما تتوزّع الفِرق الميدانية للهلال الأحمر القطري و"قطر الخيرية" في المناطق المنكوبة لمواصلة أعمال الإغاثة.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزّات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.











المصدر / الأناضول