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شهيد في نابلس متأثّراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أسبوعين

20 فبراير 2023 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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استُشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الإثنين، متأثّراً بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قبر يوسف في نابلس، قبل نحو أسبوعين.

وذكرت مصادر طبية أنَّ الشاب منتصر محمد ذيب الشوا، استُشهد متأثّراً بإصابته التي تعرّض لها خلال اقتحام قوات الاحتلال قبر يوسف في نابلس، يوم الأربعاء الموافق 08 شباط/ فبراير الجاري.

وجرى نقل الشاب الشوا في حينه إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، لتلقي العلاج على إثر إصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة.

ونعت مساجد مخيم بلاطة الشهيد الشوا، ودعت الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة الحاشدة في تشييع جثمانه غداً الثلاثاء.

وتصاعدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس مؤخراً، في ظل التهديدات والقرارات المتطرّفة الصادرة من وزراء حكومة الاحتلال الفاشية.

واستُشهد منذ بداية العام الجاري أكثر من 48 شهيداً، بينهم 9 أطفال وسيدة، تزامناً مع انتهاكات شبه يومية تتعرّض لها مدن الضفة الغربية والقدس.

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المصدر / حرية نيوز
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#شهيد #نابلس #الضفة الغربية

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