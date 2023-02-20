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مجلس الأمن يندّد بشرعنة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

20 فبراير 2023 . الساعة 18:49 بتوقيت القدس
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 ندَّد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن المستوطنات "عقبة" أمام السلام.

واعتبر المجلس في بيان صادر عن رئاسته، بدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر، أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر".

كما أكد معارضته لجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب "التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".

وأعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان كيان الاحتلال إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر من جرّاء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنات #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #مجلس الأمن

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