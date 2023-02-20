فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غدًا الثلاثاء الأول من شهر شعبان

الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الغني دويكات

فنّان مصري يحرّر محضرًا ضد صاحب مركز تجاري بسبب "فانوس"

الصداقة يعقّد مهمَّة الزوايدة واتحاد خان يونس يستعيد ذاكرة الانتصارات

حمادة يدعو لإسناد المقدسيّين وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال بمدن الضفة

"قرعاوي": العصيان المدني في القدس له ما بعده ومآلاته صعبة على الاحتلال

ارتفاع جديد وغير مسبوق على سعر صرف الدولار

64 عملًا إجراميًا في الداخل المحتل خلال يناير الماضي

دراسة: غبار القمر قد يخفف من الاحتباس الحراري

الحكم هاني مسمح يرد على الاتهامات الموجّهة ضده

أحد قادة المقاومة الشعبية في بيتا

الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الغني دويكات

20 فبراير 2023 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
...

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الشيخ الأسير عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأطلق الاحتلال سراح الأسير دويكات من سجن مجدو الاحتلالي، بعد أن أمضى 12 شهرًا في الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال دويكات بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا في 22 فبراير 2022، وحوّلته للاعتقال الإداري لأربعة شهور، وجدّدته منتصف يونيو الماضي، لمدَّة أربعة أشهر أخرى، وفي أكتوبر من العام الماضي تم تجديدها للمرة الثالثة لأربعة أشهر.

ودويكات هو والد الشهيد إسلام دويكات الذي استُشهد دفاعاً عن جبل العُرمة شرق بلدة بيتا في إبريل 2020.

ويعرف المحرر دويكات بـ"شيخ الجبل" لنشاطه المناهض للاستيطان ودفاعه عن جبل صبيح ومن قبله جبل العرمة، وهو شخصية اعتبارية وعضو في لجنة التنسيق الفصائلي في بيتا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#نابلس #سجون الاحتلال #إفراج #بلدة بيتا #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة