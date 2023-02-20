الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الغني دويكات

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الشيخ الأسير عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأطلق الاحتلال سراح الأسير دويكات من سجن مجدو الاحتلالي، بعد أن أمضى 12 شهرًا في الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال دويكات بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا في 22 فبراير 2022، وحوّلته للاعتقال الإداري لأربعة شهور، وجدّدته منتصف يونيو الماضي، لمدَّة أربعة أشهر أخرى، وفي أكتوبر من العام الماضي تم تجديدها للمرة الثالثة لأربعة أشهر.

ودويكات هو والد الشهيد إسلام دويكات الذي استُشهد دفاعاً عن جبل العُرمة شرق بلدة بيتا في إبريل 2020.

ويعرف المحرر دويكات بـ"شيخ الجبل" لنشاطه المناهض للاستيطان ودفاعه عن جبل صبيح ومن قبله جبل العرمة، وهو شخصية اعتبارية وعضو في لجنة التنسيق الفصائلي في بيتا.

المصدر / فلسطين أون لاين