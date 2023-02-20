فنّان مصري يحرّر محضرًا ضد صاحب مركز تجاري بسبب "فانوس"

فوجئ الفنان أحمد مكي بعرض فانوس رمضان يجسّد شخصية "الكبير أوي" التي قدّمها في مسلسله الشهير، في أحد المراكز التجارية الكبيرة من دون أخذ تصريح منه للترويج له، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر ضد صاحب ورئيس مجلس إدارة المركز التجاري الشهير في مصر، بسبب الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، واستغلال علامة مسلسله "الكبير أوي" في التسويق لمنتجات مجهولة المصدر.

وكشف المحضر الذي حرّره مكي ضد المركز التجاري، ورئيس مجلس إدارته الاعتداء على حقوقه الملكية الفكرية، من خلال تصنيع وبيع سلعة مجهولة المصدر، عبارة عن فانوس، عليه صورة النجم أحمد مكي ومكتوب عليها "الكبير أوي".

وكان أحمد مكي قد كشف أنه حصل على مقطع فيديو من داخل المركز التجاري، ظهر فيه عرض لفوانيس رمضان تحمل صوره ومكتوب عليها "الكبير أوي"، كما حصل على فاتورة شراء لأحد الفوانيس يحمل اسمه دون إذن منه. وعلى الفور توجّه خالد فؤاد، محامي مكي إلى قسم الشرطة، وتقدّم ببلاغ ضد رئيس مجلس إدارة المركز، يتّهمه فيه بالاستغلال التجاري لاسمه وبيع فوانيس رمضان تحمل صورته في مسلسل "الكبير أوي".

وأوضح محامي أحمد مكي أنه تقدّم بالفاتورة التي تثبت بيع فانوس رمضان يحمل صورة موكّله، ومن جانبها عاينت الشرطة الفانوس، وتم إخطار الجهات المعنية بمباشرة التحقيق في الواقعة، التي تمثّل جنحة اقتصادية، وجريمة بيع وتصنيع سلع مجهولة المصدر.





المصدر / وكالات