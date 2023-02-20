الصداقة يعقّد مهمَّة الزوايدة واتحاد خان يونس يستعيد ذاكرة الانتصارات

غزة/ فلسطين أون لاين:

زاد الصداقة من تعقيد مهمَّة الزوايدة في البقاء بالدوري الممتاز، بفوزه الكبير عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة، في ختام الجولة التاسعة عشرة.

وسجَّل ثلاثية الصداقة، خليل مطر (30)، وجلال أبو يوسف (71)، وصائب أبو حشيش (75)، ليرفع الفائز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمّد رصيد الزوايدة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير.

شباب جباليا (1-3) اتحاد خان يونس

حقّق اتحاد خاني ونس فوزًا ثمينًا على شباب جباليا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

وسجّل أهداف اتحاد خان يونس باسل أبو بطنين هدفين (8+64) وعمر أبو عبيدة (90+2)، فيما سجّل هدف شباب جباليا نائل شاهين (19).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد شباب حباليا عند 23 نقطة في المركز السابع.

المصدر / فلسطين أون لاين