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الصداقة يعقد مهمة الزوايدة واتحاد خانيونس يستعيد ذاكرة الانتصارات

20 فبراير 2023 . الساعة 17:19 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين:

زاد الصداقة من تعقيد مهمة الزوايدة في البقاء بالدوري الممتاز، بفوزه الكبير عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة، في ختام الجولة التاسعة عشر.

سجل ثلاثية الصداقة، خليل مطر (30)، وجلال أبو يوسف (71)، وصائب أبو حشيش (75)، ليرفع الفائز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الزوايدة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير.

شباب جباليا (1-3) اتحاد خانيونس

حقق اتحاد خانيونس فوزا ثمينا على شباب جباليا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

سجل أهداف اتحاد خانيونس باسل أبو بطنين هدفين (8+64) وعمر أبو عبيدة (90+2)، فيما سجل هدف شباب جباليا نائل شاهين (19).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد شباب حباليا عند 23 نقطة في المركز السابع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الصداقة #اتحاد خانيونس #دوري غزة #الزوايدة

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