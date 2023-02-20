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64 عملًا إجراميًا في الداخل المحتل خلال يناير الماضي

20 فبراير 2023 . الساعة 16:42 بتوقيت القدس
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تواصلت أحداث العنف وجرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل خلال يناير الماضي، بسبب فوضى السلاح وتواطؤ الاحتلال الإسرائيلي مع عصابات الجريمة المنظمة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني - معطى - 64 عملاً إجرامياً خلال الشهر الماضي، تنوَّعت ما بين إطلاق نار وطعن وعنف داخلي.

ووثق معطى (54) جريمة إطلاق نار، أدَّت إلى مقتل (5) فلسطينيين وإصابة (45) آخرين.

ويشكل الفلتان وانتشار الجريمة خطراً مطّرداً على فلسطينيي الداخل المحتل، في ظل سياسة واضحة الأهداف يقف خلفها الاحتلال الإسرائيلي، بغية إضعاف الفلسطينيين وإبقائهم تحت سيطرته الأمنية، وتفكيك المجتمع الفلسطيني وتدميره من الداخل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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