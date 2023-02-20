تصريح جديد للمدرب هيثم حجاج

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أكد هيثم حجاج مدرب فريق اتحاد الشجاعية، أن الفوز الذي حققه فريقه، على خدمات رفح، جدد آمال الفريق في المنافسة على اللقب.

وقال حجاج في تصريحات صحفية،:" إن فريقه لعب مباراة جيدة للغاية الذي لم يسبق له أن خسر منذ انطلاق الموسم، وحقق الفوز عن جدارة".

وأوضح حجاج، أنه طالب اللاعبين بالحفاظ على آمال الفريق، مشيرًا إلى أن فريقه كان الأفضل في الشوط الثاني ونجح في العودة، بعدما كان متأخرل بهدف وسجل هدفين".

وتابع: "هذا الفوز قلصنا به الفارق مع المتصدر إلى 5 نقاط، ومع الوصيف شباب رفح إلى نقطة واحدة، مع بقاء 3 مباريات لكل فريق".

وأشاد حجاج بروح لاعبيه وبالرغبة القوية في تحقيق الفوز، وهو ما أكدوه في الملعب، مضيفًا:" إن الشجاعية فريق بطولات، وما دام هنالك أمل لابد أن نتمسك به، وألا نتهاون، وسنبدأ من بالتحضير للمباراة المقبلة أمام اتحاد خانيونس".